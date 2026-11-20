BANGKALAN, RadarMadura.id – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan memperkuat koordinasi dengan kepala desa di Kabupaten Bangkalan untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM).

Kegiatan yang dilaksanakan pada 18 November 2026 tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kewaspadaan dan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan yang berkaitan dengan mobilitas manusia.

Pemerintah desa dinilai memiliki peran strategis karena berhubungan langsung dengan masyarakat dan memahami kondisi sosial di wilayahnya. Melalui koordinasi tersebut, para kepala desa didorong untuk mengenali potensi kerawanan serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus TPPO dan TPPM.

Advertisement Salah satu perhatian utama adalah tawaran pekerjaan ke luar negeri yang tidak jelas legalitas dan prosedurnya. Masyarakat juga diharapkan berani menyampaikan informasi kepada pihak berwenang apabila menemukan indikasi tindak pidana perdagangan orang maupun penyelundupan manusia.

Keterlibatan kepala desa diharapkan dapat memperluas edukasi mengenai pentingnya migrasi yang aman dan sesuai prosedur. Dengan begitu, masyarakat memiliki pemahaman lebih baik untuk mengenali tawaran kerja mencurigakan serta menghindari berbagai modus kejahatan.