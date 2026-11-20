BANGKALAN, RadarMadura.id – Pemegang tongkat komando Mapolres Bangkalan berubah.

Jika sebelumnya tongkat kepemimpinan itu dipegang AKBP Wibowo, kini beralih ke AKBP Mustijat Priyambodo.

Advertisement Serah terima jabatan ketua perwira menengah polisi tersebut dilaksanakan di Mapolres Bangkalan, Rabu (18/11).

Sementara seremonial pamit kenal keduanya digelar di Pondopo Agung Bangkalan, Rabu (18/11) malam.

Wakil Bupati (Wabup) Bangkalan Moch. Fauzan Ja'far menyampaikan selamat dan sukses kepada AKBP Mustijat Priyambodo yang didapuk sebagai orang nomor satu di lingkungan Polres Bangkalan.

Advertisement Dia juga berterima kasih kepada AKBP Wibowo atas kolaborasi dan kerja sama yang selama ini terbangun dengan Pemkab Bangkalan.

“Semoga makin sukses di tempat tugasnya yang baru,” ujarnya.

Orang nomor dua di Bangkalan itu memaparkan, pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab mewujudkan ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat.

Semua sulit diwujudkan tanpa adanya kolaborasi dengan berbagai pihak, salah satunya Polres Bangkalan.

“Maka, kami berharap sinergitas dan kolaborasi yang terjalin dengan pihak kepolisian bisa terus ditingkatkan,” katanya.