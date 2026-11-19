SURABAYA, RadarMadura.id – Prestasi membanggakan berhasil didapat Pemkab Bangkalan di ajang Inovasi Award Jatim 2026.

Yaitu, dengan membawa pulang empat penghargaan sekaligus. Penyerahan penghargaan tersebut disaksikan langsung Wakil Bupati (Wabup) Bangkalan Moch. Fauzan Ja'far Kamis (19/11).

Orang nomor dua di Bangkalan itu menyatakan, empat penghargaan yang berhasil didaratkan di Kota Salak terdiri dari kategori yang berbeda-beda. Antara lain, pelayanan publik dan transformasi digital.

Advertisement “Empat penghargaan yang didapatkan ini menjadi bukti konkret bahwa inovasi dari Bangkalan memiliki kualitas yang baik,” ujarnya.

Fauzan berharap institusi penerima penghargaan Inovasi Award Pemprov Jatim 2026 tidak berpuas diri.

Justru harus menjadikan penghargaan yang diraih sebagai motivasi untuk menghadirkan inovasi lainnya.

Advertisement “Dengan munculnya beragam inovasi ini, kami berharap ke depannya dapat memenuhi segala kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien,” katanya.

Mantan Ketua KPU Bangkalan itu mengaku bangga karena penghargaan yang didapatkan tidak hanya lahir dari organisasi perangkat daerah.

Tetapi, juga dari generasi muda yang dinilai sebagai aset masa depan Bangkalan.

Yaitu, inovasi robot tempat sampah yang diciptakan siswa UPTD SMPN 1 Bangkalan.