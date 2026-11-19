BANGKALAN, RadarMadura.id – Polres Bangkalan akhirnya menetapkan tersangka dalam kasus dugaan penyerobotan lahan di Desa Dumajah, Kecamatan Tanah Merah.

Agus Susanto ditetapkan tersangka karena diduga memalsukan dokumen milik pelapor, Maskur.

​Penetapan tersangka itu tertuang dalam surat ketetapan bernomor S.Tap.Tsk/222/RES 124/2026/Satreskrim/Polres Bangkalan.

Advertisement Penyidik menjerat yang bersangkutan atas dugaan pemalsuan akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 391 ayat (1) KUHP serta Pasal 392 ayat (1) huruf a dan f KUHP.

​Kuasa hukum pelapor, Hendrayanto, membenarkan bahwa kliennya telah menerima perkembangan penanganan perkara tersebut dari kepolisian.

Advertisement Menurutnya, penyidik telah menaikkan status Agus Susanto menjadi tersangka.

​”Polisi sudah menetapkan Agus Susanto sebagai tersangka dalam kasus penyerobotan lahan tersebut,” ujarnya.

​Hendrayanto menjelaskan, tersangka diduga kuat memalsukan dokumen atau akta autentik berupa surat-surat tanah milik kliennya, Maskur.

Kasus itu bermula dari adanya aktivitas pengurukan lahan sawah dilindungi (LSD) di Desa Dumajah yang menyerobot bidang tanah milik pelapor.

​Karena merasa dirugikan atas pengurukan lahan yang berstatus LSD tersebut, Maskur kemudian menempuh jalur hukum dengan melaporkan kejadian itu ke Mapolres Bangkalan hingga berujung pada penetapan tersangka.