Agus Ditetapkan Tersangka Kasus Penyerobotan LSD
BANGKALAN, RadarMadura.id – Polres Bangkalan akhirnya menetapkan tersangka dalam kasus dugaan penyerobotan lahan di Desa Dumajah, Kecamatan Tanah Merah.
Agus Susanto ditetapkan tersangka karena diduga memalsukan dokumen milik pelapor, Maskur.
Penetapan tersangka itu tertuang dalam surat ketetapan bernomor S.Tap.Tsk/222/RES 124/2026/Satreskrim/Polres Bangkalan.
Penyidik menjerat yang bersangkutan atas dugaan pemalsuan akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 391 ayat (1) KUHP serta Pasal 392 ayat (1) huruf a dan f KUHP.
Kuasa hukum pelapor, Hendrayanto, membenarkan bahwa kliennya telah menerima perkembangan penanganan perkara tersebut dari kepolisian.
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Menurutnya, penyidik telah menaikkan status Agus Susanto menjadi tersangka.
”Polisi sudah menetapkan Agus Susanto sebagai tersangka dalam kasus penyerobotan lahan tersebut,” ujarnya.
Hendrayanto menjelaskan, tersangka diduga kuat memalsukan dokumen atau akta autentik berupa surat-surat tanah milik kliennya, Maskur.
Kasus itu bermula dari adanya aktivitas pengurukan lahan sawah dilindungi (LSD) di Desa Dumajah yang menyerobot bidang tanah milik pelapor.
Karena merasa dirugikan atas pengurukan lahan yang berstatus LSD tersebut, Maskur kemudian menempuh jalur hukum dengan melaporkan kejadian itu ke Mapolres Bangkalan hingga berujung pada penetapan tersangka.
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