BANGKALAN, RadarMadura.id – Perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Bangkalan tidak hanya menyasar sekolah negeri.

Kesejahteraan guru swasta, guru ngaji, hingga akses pendidikan bagi santri dan pelajar juga menjadi perhatian.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui tujuh program strategis pendidikan dengan total anggaran mencapai Rp 9,79 miliar.

Advertisement Pendanaan bersumber dari APBD Kabupaten Bangkalan, Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim), serta dukungan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Seluruh program tersebut dikelola dan difasilitasi penyalurannya oleh Dinas Pendidikan (Dispendik) Bangkalan sesuai regulasi dan kewenangan masing-masing pos anggaran.

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Advertisement Kepala Dispendik Bangkalan H. Moch. Musleh menegaskan, pembangunan sektor pendidikan tidak bisa dilakukan setengah-setengah.

Selain pemenuhan sarana dan prasarana, keberlangsungan layanan pendidikan serta kesejahteraan tenaga pendidik juga menjadi perhatian utama.

”Ini merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah terhadap dunia pendidikan di Bangkalan. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama, sehingga dukungannya harus menyentuh seluruh lini. Baik sekolah negeri, lembaga swasta, guru, santri, maupun peserta didik yang membutuhkan,” ujar Musleh.

Porsi anggaran terbesar dialokasikan untuk Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan dan Guru Swasta (BBPDGS) sebesar Rp 6.048.000.000 yang bersumber dari BKK Pemprov Jatim.

Selain itu, terdapat alokasi honorarium kinerja guru non-PNS jenjang TK, SD, dan SMP sebesar Rp 24.000.000 serta honorarium kinerja kepala dan guru TK/PAUD non-PNS senilai Rp 316.800.000.