BANGKALAN, RadarMadura.id – Aksi kejahatan di kawasan kampus Universitas Trunodjoyo Madura (UTM) akhirnya menemui titik terang.

Tim Opsnal Resmob Satreskrim Polres Bangkalan meringkus dua residivis bernama Faisol dan Mohammad Rizal saat hendak beraksi di sekitar kampus negeri tersebut.

Setelah dikembangkan, kasus tersebut juga menyeret dua orang yang diduga sebagai penadah, Hoirul Anam dan Ali Usman.

Advertisement Kendaraan hasil curian tersangka Faisol dan Mohammad Rizal dijual kepada penadah asal Kecamatan Socah tersebut.

​Penangkapan bermula saat aparat kepolisian menggelar patroli rutin di area kampus UTM pada Rabu (11/11) malam.

Advertisement Sekitar pukul 19.30, gerak-gerik Faisol dan Mohammad Rizal memicu kecurigaan. Keduanya langsung dihentikan tepat di depan sebuah toko kelontong Madura.

”Kedua tersangka ini gerak-geriknya mencurigakan, petugas langsung menghentikan keduanya,” ungkap Kasatreskrim Polres Bangkalan AKP Eriek Triyasworo.

​Saat dilakukan penggeledahan, kecurigaan polisi terbukti usai menemukan senjata tajam (sajam) dan kunci letter T yang disimpan tersangka.

Alat tersebut diduga kuat bakal digunakan untuk mencuri kendaraan bermotor di sekitar kampus.

”Setelah kami geledah, didapati sajam dan juga kunci letter T dari kedua tersangka tipu gelap ini,” sambungnya.