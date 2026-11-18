BANGKALAN, RadarMadura.id – Pengusutan kasus dugaan penipuan berkedok keyakinan dengan kerugian Rp 1,3 miliar di Bangkalan terus bergulir.

Halimi yang merupakan pelapor dalam perkara tersebut kembali menjalani pemeriksaan di Mapolres Bangkalan Selasa (17/11).

Jailani Muhtadi ​selaku kuasa hukum korban Halimi menyatakan, pemanggilan kliennya berkaitan dengan pendalaman materi penyidikan sekaligus penyerahan sejumlah bukti penting.

Advertisement Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti (BB) yang dibawa pelapor guna memperkuat konstruksi perkara.

​”Klien kami hari ini dipanggil kembali oleh penyidik untuk dimintai keterangan lanjutan,” terangnya.

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Advertisement ​Salah satu dokumen penting yang diserahkan pihak pelapor dalam pemeriksaan tersebut adalah bukti yang memperkuat adanya dugaan penipuan yang dilaporkan kliennya.

Jailani yakin barang bukti itu akan menjadi kunci dalam pengusutan perkara dugaan penipuan itu.

​”Ada bukti mahkota yang kami serahkan kepada penyidik agar perkara ini bisa terang benderang,” sambungnya.

Rangkaian pemeriksaan terhadap saksi-saksi sejauh ini telah menunjukkan kesesuaian keterangan dengan laporan polisi yang diadukan Halimi.

Oleh karena itu, pihaknya mendesak agar aparat penegak hukum segera memanggil dan memeriksa terlapor berinisial FF.