BANGKALAN, RadarMadura.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan meneguhkan tekadnya dalam memperkuat layanan kesehatan kepada masyarakat.

Komitmen tersebut ditegaskan langsung Sekkab Bangkalan Ismet Effendi saat upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) di halaman kantor pemkab Selasa (17/11).

Ismet mengutarakan, kesehatan merupakan hak dasar setiap masyarakat.

Advertisement Maka, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap masyarakat mendapat akses layanan kesehatan yang mudah dijangkau dan berkualitas.

”Pemerintah akan terus meningkatkan layanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan (faskes). Utamanya faskes yang berada di bawah naungan pemkab, seperti puskesmas dan RSUD Syamrabu Bangkalan,” ujarnya.

Saat ini pemerintah terus memperkuat transformasi kesehatan untuk memastikan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Antara lain, dengan melakukan berbagai upaya preventif agar masyarakat tetap sehat.

”Salah satu langkah strategis yang dilakukan yaitu dengan mengoptimalkan program cek kesehatan gratis (CKG). Program tersebut telah dilakukan di 22 puskesmas di Kabupaten Bangkalan,” katanya.

Ismet mengungkapkan, langkah konkret tersebut dapat mendeteksi berbagai risiko penyakit kronis yang diderita masyarakat.

Seperti, darah tinggi dan diabetes. Dengan begitu, dampak buruk dari penyakit yang diderita bisa diminimalkan.