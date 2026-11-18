BANGKALAN, RadarMadura.id – Bagi sebagian orang, sastra hanya diperbincangkan lewat buku, ruang diskusi, dan panggung festival.

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Namun, pengalaman Sasti Gotama selama mengikuti residensi di sejumlah negara menunjukkan hal berbeda.

Advertisement Sastra juga bisa hadir di ruang tunggu rumah sakit, halte, bahkan penjara. Ia tak harus berjarak dari kehidupan masyarakat.

Pengalaman itu dibagikan Sasti Gotama dalam kegiatan Mancing Sastra #64 yang digelar Komunitas Masyarakat Lumpur (KML) Bangkalan.

Acara itu bertempat di Galeri Seni KML, Perum Griya Anugerah, Kelurahan Mlajah, Senin (16/11).

Mengangkat tema Le-Olle dari Residensi; Norwich dan Korea Selatan, diskusi tersebut dipandu Eko Sabto Utomo dan diikuti mahasiswa dari berbagai kampus di Bangkalan.

Sasti menceritakan, saat mengikuti Residensi Sastrawan di Mancanegara 2026, Sasti menghabiskan waktu sebulan di Korea Selatan, mulai 1 hingga 31 Oktober.

Di sana, dia berupaya mengamati isu sosial terkait perempuan, hak atas tubuh, dan perubahan peran gender. Dia juga menelusuri bagaimana sejarah kolektif hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Korea.

Residensi itu, kata Sasti, menjadi ruang untuk mengembangkan manuskrip novel berlatar Perang Dunia II, khususnya masa pendudukan Jepang di Indonesia pada 1942–1945.

Sasti meneliti keterkaitan sejarah Indonesia-Korea, terutama kisah perempuan Korea yang dibawa ke Indonesia untuk dijadikan korban perbudakan seksual atau Jugun Ianfu.

Sekitar 130 perempuan Korea disebut dibawa ke Palembang. Namun, tidak semuanya kembali ke negara asal setelah perang berakhir.

Riset tersebut membawanya menelusuri sejumlah bukti sejarah dan jalur perpindahan para korban.

Perempuan-perempuan itu ternyata tidak hanya dibawa ke Indonesia, tetapi juga ke Malaya, Myanmar, Filipina, dan Tiongkok.