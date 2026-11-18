BANGKALAN, RadarMadura.id – Jalur dua arah menuntut pengendara lebih waspada. Kelalaian sedikit saja bisa berujung fatal.

Seperti kecelakaan lalu lintas (laka lantas) yang terjadi di jalan raya Desa Benangkah, Kecamatan Burneh, Senin (16/11) malam.

Berdasar informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Madura (JPRM), tabrakan antara truk Nissan bernopol L 8555 UT dan sepeda motor Yamaha Aerox itu terjadi sekitar pukul 20.15.

Advertisement Akibatnya, pengendara motor meninggal di tempat kejadian perkara (TKP).

Kasihumas Polres Bangkalan Ipda Agung Intama mengatakan, truk Nissan yang terlibat laka itu dikemudikan AP (inisial), 27, warga Kecamatan Tlanakan, Pamekasan. Kendaraan tersebut melaju dari arah barat menuju timur.

Agung menuturkan, saat tiba di TKP, truk bertabrakan dengan Yamaha Aerox yang dikendarai HAR, 24, warga Kecamatan Arosbaya, Bangkalan.

Advertisement Sepeda motor tersebut melaju dari arah berlawanan, yakni timur menuju barat.

Menurut Agung, benturan kedua kendaraan cukup keras sehingga mengakibatkan pengendara Aerox meninggal di TKP.

Sementara motor korban terbakar sesaat setelah kejadian sehingga nomor polisi (nopol) belum diketahui.

”Dua kendaraan sama-sama rusak. Yang motor terbakar,” ulas Agung.