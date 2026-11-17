BANGKALAN, RadarMadura.id – Pemkab Bangkalan mulai menyiapkan langkah menyikapi fatwa haram penggunaan rokok elektrik atau vape yang diterbitkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Salah satu opsi yang disiapkan adalah menerbitkan surat edaran (SE) larangan penggunaan vape bagi aparatur sipil negara (ASN).

Wakil Bupati (Wabup) Bangkalan Moch. Fauzan Ja’far mengatakan, pemerintah daerah perlu menyeriusi persoalan penggunaan vape tersebut. Terlebih, larangan penggunaan vape telah disuarakan dua institusi, yakni Polri dan Majelis Ulama Indonesia.

Menurut dia, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto sebelumnya menegaskan bahwa vape menjadi pintu masuk penggunaan narkoba cair. Karena itu, Kapolri merekomendasikan pelarangan total vape sejak RDP di DPR Mei lalu.

Advertisement Bahkan, Kapolri menerbitkan SE Kapolri No. SE/9/X/2026 tanggal 30 Oktober 2026 yang melarang semua pegawai negeri pada Polri pakai vape, di dalam maupun di luar dinas. Menindaklanjuti hal tersebut, MUI melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 menetapkan penggunaan rokok elektrik sebagai perbuatan haram.

”Terkait itu, kami akan koordinasikan dulu dengan Bapak Bupati. Kemungkinan pemkab bakal menindaklanjuti dengan menerbitkan SE di internal ASN bahwa vape dilarang digunakan,” ujarnya kemarin (16/11).

Fauzan menegaskan, rencana tersebut perlu dibahas bersama Bupati Bangkalan Lukman Hakim dan MUI. Dengan begitu, pemkab bisa menentukan kebijakan resmi terkait penggunaan vape oleh ASN di lingkungan pemerintahan.

Advertisement Dikonfirmasi di tempat terpisah, Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunodjoyo Madura (UTM) Moh. Ibnu Fajar menjelaskan, fatwa MUI tidak termasuk hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011. Karena itu, fatwa tersebut tidak otomatis menjadi dasar pemberian sanksi pidana maupun administratif.

”Pengenaan sanksi tetap harus didasarkan pada regulasi,” ingatnya.