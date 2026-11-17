BANGKALAN, RadarMadura.id – Kualitas dan standar kelayakan program makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Bangkalan kembali jadi sorotan.

Sedikitnya 33 koki profesional atau chef di dapur MBG tercatat belum mengantongi sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Padahal, kepemilikan lisensi tersebut merupakan syarat mutlak yang tidak boleh diabaikan oleh para mitra maupun pemilik dapur.

Advertisement Ketua Satgas MBG Kabupaten Bangkalan Bambang Budi Mustika mengatakan, temuan tersebut berdasarkan pada data evaluasi terbaru yang dikantongi institusinya.

Kondisi itu cukup disayangkan mengingat tenggat waktu pemenuhan syarat yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) telah berakhir.

"Masih banyak dapur yang tidak memiliki chef bersertifikat BNSP. Padahal itu sifatnya wajib," kata Bambang.

Advertisement Bambang merinci, dari seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang sudah beroperasi di Bangkalam, baru aa 101 dapur yang dinyatakan memiliki chef berlisensi.

Sementara puluhan sisanya masih mengabaikan ketentuan dari BGN tersebut. "Tercatat ada puluhan chef yang masih belum memiliki sertifikat BNSP," imbuhnya.

Dijelaskan, persoalan chef yang tidak memiliki sertifikat tersebut menjadi salah satu catatan merah saat Satgas MBG Bangkalan menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik dapur MBG di Kota Salak.

Selain polemik koki profesional, tim juga banyak menemukan aktivitas operasional SPPG yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.