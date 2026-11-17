BANGKALAN, RadarMadura.id – Sebanyak 24 pasang sapi berlaga dalam Karapan Sapi Piala Presiden 2026 di Stadion RP Moch. Noer Bangkalan, Minggu (15/11).

Peserta berasal dari empat kabupaten di Madura, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Persaingan berlangsung sengit hingga babak final.

Antusiasme masyarakat terlihat dari ribuan penonton yang memadati stadion. Tak hanya warga lokal, sejumlah wisatawan dari luar daerah hingga mancanegara turut hadir untuk menyaksikan tradisi khas Pulau Garam tersebut.

Advertisement Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa diwakili Plt Kepala Bakorwil IV Pamekasan Sufi Agustini.

Menurutnya, Karapan Sapi Piala Presiden tahun ini digelar Keluarga Besar Kerapan Sapi (Pakar Sakera) bekerja sama dengan Pemprov Jatim.

Menurut dia, ajang tersebut bukan sekadar bagian dari peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur. Lebih dari itu, karapan sapi merupakan warisan budaya takbenda yang harus dijaga dan dilestarikan.

Advertisement Dia berharap, Piala Presiden dapat menjadi agenda budaya unggulan. Selain mempertahankan tradisi masyarakat Madura, kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat promosi pariwisata sekaligus mendorong perekonomian daerah.

Sementara itu, Bupati Bangkalan Lukman Hakim yang diwakili Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Bangkalan Ekostiawan menyatakan, karapan sapi memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat.

Kehadiran ribuan penonton menjadi peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan penjualan.

Ekostiawan menyampaikan, pada babak final golongan atas, Berlian Merah asal Sampang berhasil meraih juara pertama.