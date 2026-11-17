PAMEKASAN, RadarMadura.id – Hubungan guru dan murid tidak selalu berhenti saat masa sekolah usai atau berakhir.

Waktu, pekerjaan, hingga kehidupan berkeluarga bisa saja membuat jarak semakin jauh. Namun, bagi Budi Hariyanto, ikatan guru dan murid tetap bisa dirawat melalui kreativitas.

Salah satunya melalui pameran lukisan bersama bertajuk Mozaik Kerinduan.

Advertisement Kegiatan tersebut sekaligus mempertemukan kembali para mantan murid binaannya semasa di SMA Negeri 1 Pademawu.

Pameran tersebut digelar di Odaita Hotel Pamekasan mulai Minggu–Minggu (15–29/11).

Advertisement Sebanyak 21 karya lukis dengan beragam ukuran dipajang untuk dinikmati pengunjung.

Karya-karya itu merupakan hasil kreativitas Budi bersama delapan mantan murid binaannya yang kini memiliki perjalanan hidup dan profesi berbeda.

Delapan perupa tersebut yakni Rifadi, Sawer, Salam, Salim, Iwan, Amel, Wedi, dan Nur Alip. Mereka bukan sekadar rekan berpameran.

Jauh sebelum menekuni profesi masing-masing, mereka pernah menjadi murid Budi dalam kegiatan ekstrakurikuler seni lukis di SMAN 1 Pademawu.

Budi mengungkapkan, kedekatan dengan para murid tersebut tidak terputus setelah mereka lulus SMA.