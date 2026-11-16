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Bangkalan

Peduli Kebersihan Kampus, Youth Inspiract dan HMI Kolaborasi Gelar Aksi Bersih-bersih di INSYA

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Penulis: Anis Billah
KOMPAK: Peserta foto bersama dalam kegiatan Youth Inspiract X HMI Green Action di lingkungan Institut Agama Islam Syaichona Cholil (INSYA) Bangkalan, pada Minggu (15/11/2026), pukul 13.30.
KOMPAK: Peserta foto bersama dalam kegiatan Youth Inspiract X HMI Green Action di lingkungan Institut Agama Islam Syaichona Cholil (INSYA) Bangkalan, pada Minggu (15/11/2026), pukul 13.30.

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BANGKALAN, RadarMadura.id – Komunitas Youth Inspiract dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Syaichona Cholil Bangkalan memiliki semangat kepedulian terhadap lingkungan kampus. 

Hal itu diwujudkan melalui kegiatan Youth Inspiract X HMI Green Action dengan tema Act the Nature, Inspire the Future yang diselenggarakan di lingkungan Institut Agama Islam Syaichona Cholil (INSYA) Bangkalan pada Minggu (15/11/2026), pukul 13.30.

Kegiatan tersebut diikuti kurang lebih 50 peserta dan volunteer. Melalui kegiatan ini, Youth Inspiract dan HMI berupaya menghadirkan langkah nyata bahwa perubahan dapat dimulai dari hal-hal sederhana dan dari lingkungan terdekat.

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Mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami pentingnya menjaga lingkungan secara teoritis, tetapi juga memiliki kesadaran untuk mengambil peran dan terlibat langsung dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Sebelum melakukan aksi bersih-bersih, kegiatan tersebut diawali dengan edukasi lingkungan yang menghadirkan perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bangkalan serta komunitas Youth Inspiract.

Peserta mendapatkan wawasan mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah, serta membangun kebiasaan yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar.

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Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) DLH Bangkalan Kuspriyanto, menyampaikan, kepedulian terhadap lingkungan harus dimulai dari kesadaran setiap individu.

“Lingkungan adalah rumah kita bersama. Sudah sepatutnya upaya menjaganya dimulai dari kesadaran diri sendiri untuk melakukan sesuatu bagi alam,” ujarnya.

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Sebagai bentuk kontribusi nyata, komunitas Youth Inspiract bersama HMI Komisariat Syaichona Cholil menyerahkan dua unit tong sampah kepada pihak kampus untuk mendukung fasilitas kebersihan sehingga pengelolaan sampah lebih diperhatikan.

Rektor INSYA, Fera Andriani Djakfar Musthafa hadir langsung dalam kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan dan apresiasi terhadap inisiatif mahasiswa tersebut. Dia merasa gelisah ketika melihat mahasiswa yang kurang peduli terhadap sampah di lingkungan kampus.

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Editor : Anis Billah
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