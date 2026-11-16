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Bangkalan

Mahasiswa Tewas Bundir, Korban Ditemukan Gantung Diri di Pohon Mangga

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Penulis: Hera Marylia
BUNDIR: Muharrom, korban bunuh diri di Desa Jangkar, Kecamatan Tanah Merah, usai dievakuasi, Sabtu (14/11). (POLRES BANGKALAN UNTUK JPRM)
BUNDIR: Muharrom, korban bunuh diri di Desa Jangkar, Kecamatan Tanah Merah, usai dievakuasi, Sabtu (14/11). (POLRES BANGKALAN UNTUK JPRM)

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BANGKALAN, RadarMadura.id – Warga Desa Jangkar, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan, digemparkan dengan penemuan mayat seorang pemuda yang tewas tergantung di pohon mangga, Sabtu (14/11).

Korban yang diketahui berinisial MAF tersebut berstatus sebagai mahasiswa.

​Peristiwa tragis tersebut kali pertama diketahui sekitar pukul 11.30. Saksi mata bernama Hotijah yang saat itu berada di area persawahan dikejutkan dengan pemandangan tubuh korban yang sudah tergantung menggunakan seutas tali tambang.

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​Melihat kejadian itu, warga sekitar segera berdatangan ke tempat kejadian perkara (TKP).

Sekitar pukul 12.00, paman korban bernama Ridho, dibantu warga menurunkan jasad korban dari pohon mangga dan membawanya ke rumah duka.

​Kasihumas Polres Bangkalan Ipda Agung Intama membenarkan adanya peristiwa dugaan bunuh diri tersebut.

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Jajaran Polsek Tanah Merah bersama Tim Identifikasi Polres Bangkalan dan tenaga medis dari Puskesmas Tanah Merah langsung menuju TKP dan rumah duka setelah menerima laporan warga.

​”Dari hasil pemeriksaan tim identifikasi dan tenaga medis, korban dipastikan meninggal dunia akibat gantung diri. Ditemukan ciri-ciri medis seperti wajah menghitam, lidah menjulur, serta bekas jeratan tali tambang di bagian leher,” ungkapnya.

​Sementara itu, pihak keluarga mengaku tidak menaruh curiga sebelumnya. Mohtar, paman korban, mengaku dirinya terakhir kali melihat keponakannya pada Jumat (13/11) sekitar pukul 17.00.

Saat itu korban tidak menunjukkan gelagat aneh maupun bercerita sedang menghadapi masalah.

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Editor : Hera Marylia
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