Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Bangkalan

IKA Unair Gelar Bakti Sosial, Hadirkan Pasar Murah dan Cek Kesehatan Gratis

H
Penulis: Hera Marylia
SOLID: Pengurus IKA Unair Cabang Bangkalan berfoto dengan petugas dari instansi mitra seusai baksos di RSIA Hikmah Sawi Minggu (15/11). (INA HERDIYANA/JPRM)
SOLID: Pengurus IKA Unair Cabang Bangkalan berfoto dengan petugas dari instansi mitra seusai baksos di RSIA Hikmah Sawi Minggu (15/11). (INA HERDIYANA/JPRM)

Advertisement

BANGKALAN, RadarMadura.id – Ikatan Alumni Universitas Airlangga (IKA Unair) Cabang Bangkalan menggelar bakti sosial (baksos) di RSIA Hikmah Sawi, Bangkalan, Minggu (15/11).

Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah layanan untuk masyarakat.

Advertisement

Mulai dari pasar murah, pemeriksaan kesehatan dan mata gratis, pembagian kacamata, hingga donor darah.

Kegiatan yang berlangsung pukul 08.00–11.00 itu menjadi bagian dari rangkaian peringatan Dies Natalis Ke-54 IKA Unair dan Dies Natalis Ke-72 Universitas Airlangga (Unair).

Ketua IKA Unair Cabang Bangkalan Raudatul Hikmah mengatakan, bakti sosial tersebut merupakan bentuk pengabdian alumni kepada masyarakat.

Advertisement

Baca Juga: Berawal dari Sopir Taksi Online, Khoiruddin Sukses Kembangkan Bisnis BRILink

Pelaksanaannya melibatkan sejumlah mitra dan instansi. Dengan begitu, layanan yang diberikan bisa menjangkau lebih banyak warga.

Hikmah menuturkan, ada beberapa pihak yang terlibat kegiatan tersebut.

Antara lain dinas kesehatan, Klinik Mata KMU, Perhimpunan Dokter Nahdlatul Ulama (PDNU), Palang Merah Indonesia (PMI), dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Bangkalan.

CEK MATA: Warga melakukan pemeriksaan mata di RSIA Hikmah Sawi Minggu (15/11). (INA HERDIYANA/JPRM)
CEK MATA: Warga melakukan pemeriksaan mata di RSIA Hikmah Sawi Minggu (15/11). (INA HERDIYANA/JPRM)

Menurut Hikmah, pasar murah menjadi salah satu layanan yang dihadirkan untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok.

Melalui kegiatan tersebut, warga mendapatkan sembako dengan harga lebih terjangkau.

Advertisement
Editor : Hera Marylia
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Polres Sampang Distribusikan Bantuan Air Bersih

Polres Sampang Distribusikan Bantuan Air Bersih

Kapolres Sampang AKBP Hartono mengatakan, pada momen Hari Bhayangkara, institusinya banyak melaksanakan kegiatan bakti sosial. Salah satunya berupa pendistribusian air bersih kepada warga Kecamatan Pangarengan.

BERSAPDA 2026 Digelar di Imigrasi Pamekasan, Perkuat Sinergi lewat Gowes, Baksos, dan Layanan Kesehatan Gratis

BERSAPDA 2026 Digelar di Imigrasi Pamekasan, Perkuat Sinergi lewat Gowes, Baksos, dan Layanan Kesehatan Gratis

Ahmad Muttaqin mengungkapkan, BERSAPDA tidak hanya menjadi sarana olahraga bersama, tetapi juga momentum untuk memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antarinstansi dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer