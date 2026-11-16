IKA Unair Gelar Bakti Sosial, Hadirkan Pasar Murah dan Cek Kesehatan Gratis

BANGKALAN, RadarMadura.id – Ikatan Alumni Universitas Airlangga (IKA Unair) Cabang Bangkalan menggelar bakti sosial (baksos) di RSIA Hikmah Sawi, Bangkalan, Minggu (15/11).

Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah layanan untuk masyarakat.

Advertisement Mulai dari pasar murah, pemeriksaan kesehatan dan mata gratis, pembagian kacamata, hingga donor darah.

Kegiatan yang berlangsung pukul 08.00–11.00 itu menjadi bagian dari rangkaian peringatan Dies Natalis Ke-54 IKA Unair dan Dies Natalis Ke-72 Universitas Airlangga (Unair).

Ketua IKA Unair Cabang Bangkalan Raudatul Hikmah mengatakan, bakti sosial tersebut merupakan bentuk pengabdian alumni kepada masyarakat.

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Pelaksanaannya melibatkan sejumlah mitra dan instansi. Dengan begitu, layanan yang diberikan bisa menjangkau lebih banyak warga.

Hikmah menuturkan, ada beberapa pihak yang terlibat kegiatan tersebut.

Antara lain dinas kesehatan, Klinik Mata KMU, Perhimpunan Dokter Nahdlatul Ulama (PDNU), Palang Merah Indonesia (PMI), dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Bangkalan.

CEK MATA: Warga melakukan pemeriksaan mata di RSIA Hikmah Sawi Minggu (15/11). (INA HERDIYANA/JPRM)

Menurut Hikmah, pasar murah menjadi salah satu layanan yang dihadirkan untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok.

Melalui kegiatan tersebut, warga mendapatkan sembako dengan harga lebih terjangkau.