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Bangkalan

Dosen FH UTM Soroti Fatwa Haram Vape, Tak Bisa Jadi Dasar Sanksi

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Penulis: Hera Marylia
Dosen Fakultas Hukum UTM Moh. Ibnu Fajar. (MOH. IBNU FAJAR UNTUK JPRM)
Dosen Fakultas Hukum UTM Moh. Ibnu Fajar. (MOH. IBNU FAJAR UNTUK JPRM)

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BANGKALAN, RadarMadura.id – Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan rokok elektrik atau vape tidak serta-merta menjadi dasar hukum untuk menjatuhkan sanksi kepada masyarakat.

Pemerintah dan DPR tetap harus melalui pembentukan peraturan perundang-undangan jika ingin memberlakukan larangan secara nasional.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunodjoyo Madura (UTM) Moh. Ibnu Fajar menjelaskan, Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang diterbitkan Jumat (6/11) perlu ditempatkan secara proporsional.

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Menurut dia, MUI memiliki otoritas keagamaan untuk menentukan halal dan haram.

Namun, kewenangan itu berbeda dengan kewenangan negara dalam membentuk hukum yang mengikat seluruh warga.

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Ibnu Fajar menyebut, fatwa MUI tidak masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Karena itu, penggunaan maupun perdagangan vape yang dinyatakan haram tidak otomatis dapat dikenai sanksi pidana atau administratif. 

Fatwa MUI tidak bisa disamakan dengan peraturan perundang-undangan. Pengenaan sanksi tetap harus didasarkan pada regulasi, jelasnya Minggu (15/11).

Meski begitu, fatwa tersebut tetap bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah dan DPR dalam merumuskan kebijakan.

Termasuk rekomendasi MUI agar Presiden dan DPR membentuk aturan pelarangan vape beserta sanksinya.

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Editor : Hera Marylia
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