Pemkab dan PDI Perjuangan Gelorakan Gerakan Merawat Pertiwi, Wujudkan Lingkungan Bersih dan Sehat

BANGKALAN, RadarMadura.id – Aksi nyata dalam menjaga kebersihan ditunjukkan langsung oleh PDI Perjuangan dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan.

Yaitu, dengan melaksanakan kerja bakti bersama di kompleks perkantoran Pemkab Bangkalan Sabtu (14/11).

Gerakan Merawat Pertiwi tersebut dipimpin langsung bupati sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Bangkalan Lukman Hakim.

Advertisement Aksi gotong royong itu dilaksanakan usai pelaksanaan apel peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) di halaman kantor pemkab.

Lukman menyatakan, aksi bersih-bersih yang dilaksanakan sebagai langkah membangun kebiasaan positif.

Advertisement Yakni, dengan memilah dan mengolah sampah dengan baik. Khususnya di lingkungan kerja.

Dengan begitu, akan tercipta suasana kerja yang bersih, sehat dan asri.

PEDULI KEBERSIHAN: Bupati sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Bangkalan Lukman Hakim menimbang sampah yang dikumpulkan di halaman kantor pemkab Sabtu (14/11). (PROKOPIM UNTUK JPRM)

"Saat lingkungan kerja kita bersih, maka para aparatur pemerintah dapat bekerja dengan nyaman. Sehingga, pelayanan kepada masyarakat juga bisa semakin baik," ujarnya.

Abdi negara tidak boleh hanya mendorong masyarakat untuk menjaga kebersihan di lingkungannya masing-masing.

Tetapi, juga harus memberikan contoh yang baik agar kepedulian masyarakat terhadap kebersihan makin meningkat.