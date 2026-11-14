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Bangkalan

Pelaku Usaha Khawatir Fatwa Haram Berdampak pada Bisnis

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Penulis: Amin Bashiri
BERJAGA: Muhammad Amin melayani pembeli di vapestore-nya di Dusun Padangdang, Desa/Kecamatan Tanjungbumi, Bangkalan, beberapa waktu lalu.
BERJAGA: Muhammad Amin melayani pembeli di vapestore-nya di Dusun Padangdang, Desa/Kecamatan Tanjungbumi, Bangkalan, beberapa waktu lalu.

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BANGKALAN, RadarMadura.id – Fatwa haram penggunaan rokok elektrik atau vape yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi perhatian pelaku usaha vape. Mereka khawatir ketetapan tersebut berdampak terhadap keberlangsungan bisnis yang selama ini menjadi sumber penghidupan.

 

Salah satunya dirasakan Muhammad Amin, pemilik AM Jaya Vapestore di Dusun Padangdang, Desa/Kecamatan Tanjungbumi. Dia menilai, keputusan MUI perlu disikapi dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap berbagai pihak yang menggantungkan mata pencaharian pada industri vape.

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”Saya pikir keputusan MUI terlalu buru-buru meskipun sudah mengumpulkan seluruh stakeholder. Sebab, dilihat dari sisi yang lain, ada berapa ribu orang yang hidup melalui vape, bahkan bisa mencapai jutaan orang yang bekerja dan berkontribusi dalam vape. Tentu ada dampak besar untuk kalangan teman-teman vapers,” ujarnya Kamis (12/11).

 

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Menurut Amin, bisnis rokok elektrik tidak hanya melibatkan penjual di toko. Ada banyak pihak yang terlibat dalam rantai usaha tersebut. Mulai dari produsen, distributor, hingga pedagang.

 

Karena itu, dia memperkirakan fatwa tersebut berpotensi memberikan dampak ekonomi yang luas bagi pelaku usaha. Dia berharap, pemerintah tidak terburu-buru mengambil kebijakan untuk mencabut legalitas vape di Indonesia.

 

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Editor : Amin Bashiri
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