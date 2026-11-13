Masyarakat Diimbau Waspadai Bencana Hidrometeorologi

BANGKALAN, RadarMadura.id – Cuaca ekstrem diprediksi akan terjadi di wilayah Bangkalan untuk beberapa hari ke depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bangkalan mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Bangkalan Arif Rahman Surya Atmaja menyatakan, peringatan dini itu merujuk pada prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Juanda. Sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Timur masuk dalam zona rawan terdampak cuaca buruk.

”Prediksi dari BMKG dalam beberapa hari ke depan akan terjadi cuaca ekstrem. Masyarakat kami imbau meningkatkan kewaspadaan dalam beberapa hari ke depan,” jelasnya.

Advertisement Menurut Arif, sebagian besar wilayah di Jawa Timur saat ini tengah memasuki masa peralihan dari musim kemarau menuju musim hujan. Pancaroba itu diperparah oleh adanya gangguan gelombang atmosfer Kelvin yang melintasi wilayah Jatim, disertai tingkat kelembapan udara yang cukup tinggi pada lapisan bawah hingga menengah.

Selain itu, suhu muka laut di perairan Selat Madura yang masih cukup hangat serta kondisi atmosfer lokal yang labil memicu pertumbuhan awan-awan konvektif. Fenomena tersebut berpotensi memicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai petir, angin kencang, puting beliung, bahkan hujan es.

”Sebagian besar wilayah di Jawa Timur sudah masuk peralihan musim yang berpotensi memicu cuaca ekstrem,” sambungnya.

Advertisement BPBD Bangkalan secara khusus mengingatkan warga yang bermukim di kawasan dengan topografi curam, perbukitan, maupun tebing agar ekstra hati-hati. Potensi bencana susulan seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, pohon tumbang, jalan licin, hingga berkurangnya jarak pandang perlu diantisipasi sejak dini.

Arif juga menyarankan masyarakat dan instansi terkait terus memantau pembaruan informasi cuaca secara berkala melalui citra radar cuaca WOFI di laman resmi BMKG agar dapat mengantisipasi perubahan cuaca yang terjadi secara mendadak.