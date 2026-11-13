Anjal Tercebur ke Saluran

BANGKALAN, RadarMadura.id – Penertiban anak jalanan (anjal) di simpang tiga lampu lalu lintas (traffic light) kantor Bawaslu Bangkalan, Selasa (10/11), berlangsung gaduh. Sebab, salah seorang dari tiga anjal yang diamankan petugas Satpol PP sempat nekat melarikan diri.

Namun, pelariannya berakhir saat tercebur ke sungai di area Mako Satpol PP Bangkalan. Anjal tersebut berusaha kabur saat petugas melakukan pendataan. Dia melompati pagar hingga terjatuh ke sungai di sekitar lokasi.

Karena diduga tidak menguasai medan, pria itu menyusuri aliran sungai ke arah selatan, menuju Mapolres Bangkalan. Petugas satpol PP yang mengetahui aksi tersebut langsung melakukan pengejaran. Dengan berkoordinasi bersama polisi, anjal itu akhirnya berhasil diamankan kembali.

Advertisement Kabid Ketertiban Umum (Trantibum) Satpol PP Bangkalan Ariek Moein mengatakan, penertiban itu dilakukan setelah pihaknya menerima aduan masyarakat mengenai aktivitas mengamen yang dinilai melanggar ketentuan di traffic light kantor Bawaslu.

Menindaklanjuti laporan itu, petugas bergerak ke lokasi dan mengamankan tiga orang. Namun, saat dibawa ke kantor untuk didata, salah seorang di antaranya berusaha melarikan diri.

”Dia melompati tembok pagar satpol PP hingga jatuh ke sungai. Alhamdulillah, kami bekerja sama dengan kepolisian untuk mengamankan kembali anak jalanan tersebut,” ujarnya.

Advertisement Tiga anjal yang diamankan masing-masing Agus Prasetyo, 25, warga Tambak Wedi, Surabaya; MF, 16, warga Pademawu, Pamekasan; dan Muhammad Andri Zailani, 24, warga Semampir, Surabaya. Sementara Muhammad Andri Zailani merupakan pengamen yang berusaha kabur saat penertiban.

Ari menjelaskan, penertiban tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban umum, kenyamanan pengguna jalan, serta estetika Kota Bangkalan. Terlebih, aktivitas mengamen di persimpangan jalan berpotensi mengganggu ketertiban dan keselamatan pengendara.