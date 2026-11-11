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Bangkalan

UTM Diganjar Lima Penghargaan, Prof Safi': UTM Makin Diperhitungkan di Kancah Global

H
Penulis: Hera Marylia
KAMPUS MASA DEPAN: Perwakilan UTM menerima penghargaan anugerah Diktisaintek di Hall Lantai 1 Airlangga Convention Center, Universitas Airlangga, Surabaya, Selasa (10/11). (UTM UNTUK JPRM)
KAMPUS MASA DEPAN: Perwakilan UTM menerima penghargaan anugerah Diktisaintek di Hall Lantai 1 Airlangga Convention Center, Universitas Airlangga, Surabaya, Selasa (10/11). (UTM UNTUK JPRM)

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BANGKALAN, RadarMadura.id – Universitas Trunodjoyo Madura (UTM) kembali mengukir tinta emas di kancah nasional dan internasional.

Yaitu, dengan didapatkannya lima trofi bergengsi dalam ajang Anugerah Diktisaintek 2026.

Kegiatan yang digelar Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) itu berlangsung meriah di Hall Lantai 1 Airlangga Convention Center (ACC), Kampus MERR-C Universitas Airlangga, Surabaya, Selasa (10/11) sore. 

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Dalam ajang bergengsi antarkampus itu, UTM dianugerahi dua gold winner, dua silver winner, dan satu bronze winner.

Dua medali emas disabet dari kategori Kerja Sama Internasional Paling Berdampak dan Pengelolaan Data Pendidikan Tinggi.

Sementara dua medali perak diraih lewat kategori Kerja Sama Pemerintah Paling Berdampak serta kiprah cemerlang Meyta Sari Dwi Astuti yang dinobatkan sebagai Insan Humas Terpopuler.

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Perolehan penghargaan makin lengkap dengan diterimanya satu medali perunggu (bronze winner) yang dipersembahkan dari kategori Pengelolaan Media Sosial.

Rektor UTM Prof. Dr. Safi’ mengaku bangga dan sangat bersyukur atas torehan prestasi anak didiknya dan sivitas akademika UTM.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan kerja keras semua pihak untuk terus memajukan kampus yang dia nakhodai.

”Alhamdulillah, tahun ini UTM mendapatkan anugerah membanggakan dari Kemdiktisaintek dengan raihan lima medali,” ujarnya.

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Editor : Hera Marylia
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