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Bangkalan

Ajak Masyarakat Bangkalan Gelorakan Semangat Kepahlawanan, Forkopimda Laksanakan Ziarah di TMP

H
Penulis: Hera Marylia
NASIONALISME: Wabup Bangkalan Moch. Fauzan Ja’far bertindak sebagai inspektur upacara peringatan Hari Pahlawan di halaman kantor pemkab Selasa (10/11). (PROKOPIM UNTUK JPRM)
NASIONALISME: Wabup Bangkalan Moch. Fauzan Ja’far bertindak sebagai inspektur upacara peringatan Hari Pahlawan di halaman kantor pemkab Selasa (10/11). (PROKOPIM UNTUK JPRM)

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BANGKALAN, RadarMadura.id – Wakil Bupati Bangkalan Moch. Fauzan Ja’far memimpin langsung upacara peringatan Hari Pahlawan di halaman kantor pemkab Selasa (10/11).

Itu sebagai bentuk penghormatan kepada pahlawan di tanah air.

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Orang nomor dua di Bangkalan itu menyatakan, peringatan Hari Pahlawan menjadi momentum untuk mengenang jasa dan pengorbanan para pahlawan bangsa.

Semangat perjuangan yang didedikasikan harus dijadikan inspirasi bagi seluruh elemen masyarakat, khususnya aparatur pemerintah.

”Khususnya dalam untuk meningkatkan pengabdian, integritas, dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

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Fauzan juga mengajak seluruh abdi negara dan masyarakat Bangkalan mengaplikasikan nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari.

Yakni, dengan menjaga persatuan, memperkuat kepedulian sosial, hingga berkontribusi nyata bagi kemajuan daerah dan bangsa.

”Semangat kepahlawanan tidak boleh menjadi kegiatan seremonial tahunan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa perjuangan masa kini bisa dengan diwujudkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pengabdian untuk Indonesia,” katanya.

Mantan ketua KPU Bangkalan menambahkan, generasi muda memiliki tanggung jawab besar untuk terus menjaga semangat kepahlawanan yang telah diwariskan para pendahulu bangsa.

ZIARAH: Bupati Bangkalan Lukman Hakim menabur bunga saat berziarah di Taman Makam Pahlawan Selasa (10/11). (PROKOPIM UNTUK JPRM)
ZIARAH: Bupati Bangkalan Lukman Hakim menabur bunga saat berziarah di Taman Makam Pahlawan Selasa (10/11). (PROKOPIM UNTUK JPRM)

Salah satunya dengan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi.

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Editor : Hera Marylia
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