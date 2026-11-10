Pemkab Bangkalan Susun Pedoman Kebijakan Industrialisasi

BANGKALAN, RadarMadura.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan menyusun arah pembangunan industri jangka panjang.

Yakni, dengan menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) 2026–2046.

Advertisement Dalam dokumen itu, pemkab bersama panitia khusus (pansus) DPRD memetakan delapan sektor unggulan yang berpotensi dikembangkan dalam 20 tahun ke depan.

Dokumen itu disiapkan melalui naskah akademik rancangan peraturan daerah (raperda).

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Bangkalan Jemmi Tria Sukmana mengatakan, RPIK akan menjadi pedoman agar pembangunan industri lebih terarah dan berkepastian.

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Itu juga diselaraskan dengan kebijakan industri pemerintah provinsi dan nasional.

Jemmi menjelaskan, pembangunan industri Bangkalan mengusung visi sebagai pusat industri berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing global, inovatif, dan berkelanjutan pada 2045.

Pengembangan tersebut diarahkan untuk memperkuat posisi Bangkalan sebagai kota industri serta perdagangan dan jasa dengan tetap mengangkat kearifan lokal.

”RPIK ini bukan hanya dokumen perencanaan, tetapi juga mempertegas keseriusan Pemkab Bangkalan dalam mengelola SDA menjadi produk bernilai tambah tinggi. Harapannya, mempercepat penurunan pengangguran dan meningkatkan kualitas SDM produktif dan berdaya saing,” ujarnya Minggu (8/11).

Delapan sektor tersebut, terang Jemmi, meliputi tekstil dan pakaian jadi, makanan dan minuman, kayu dan barang dari kayu termasuk anyaman dan furnitur.