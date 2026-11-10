Lakukan Konservasi Terumbu Karang sejak 2009, Alaydrus Berharap Pantai Utara Jadi Lumbung Ikan

BANGKALAN, RadarMadura.id – Bagi Mohammad Alaydrus, laut bukan sekadar tempat mencari ikan.

Di balik hamparan air yang terlihat tenang, terdapat biota yang harus dijaga. Terumbu karang menjadi salah satu penopangnya.

Advertisement Dari ekosistem itulah ikan berkembang biak dan nelayan menggantungkan penghidupan.

Kepedulian itu tumbuh sejak 2009. Berawal dari hobi menyelam, Alaydrus mulai melihat langsung kondisi bawah laut Bangkalan.

Dia menemukan kerusakan terumbu karang yang kian mengkhawatirkan.

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Sejak itu, dia berinisiatif merintis kegiatan konservasi. Lokasi awalnya berada di Desa Tlangoh, Kecamatan Tanjungbumi, kemudian ke merambah ke beberapa perairan laut yang lain.

Sebagai ketua Pokmaswas Aman Sentosa, koordinator Pokmaswas Kabupaten Bangkalan, ketua KNTI Bangkalan, serta penggerak sejumlah organisasi lingkungan.

Dia mengajak dan mengedukasi masyarakat menjaga ekosistem laut.

Sejumlah kawasan yang menjadi perhatian konservasi meliputi Tlangoh, Tanjungbumi; Tolbuk, Klampis, Karang jamuang, hingga Dam Belanda, yakni perbatasan Ujung Piring dan Karang Jamuang.

Menjaga terumbu karang bukan pekerjaan mudah. Salah satu ancaman terbesarnya berasal dari penggunaan jaring trawl (pukat harimau).