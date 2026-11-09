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Bangkalan

Dispendik Perkuat Kolaborasi Lintas Stakeholder, Wujudkan Pendidikan Berkualitas dan Berkemajuan

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Penulis: Hera Marylia
SINERGITAS: Dispendik Bangkalan menjalin kerja sama dengan Balai Bahasa Jawa Timur. (DISPENDIK BANGKALAN UNTUK JPRM)
SINERGITAS: Dispendik Bangkalan menjalin kerja sama dengan Balai Bahasa Jawa Timur. (DISPENDIK BANGKALAN UNTUK JPRM)

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BANGKALAN, RadarMadura.id – Membangun pendidikan berkualitas tidak bisa dilakukan sendiri. Dinas Pendidikan (Dispendik) Bangkalan menyadari hal itu dengan memperkuat kolaborasi lintas sektor.

Pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga insan pers dirangkul untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia (SDM).

Di tataran penguatan nilai karakter dan spiritualitas, Dispendik Bangkalan mempererat koordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) serta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

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Sinergi tersebut difokuskan pada penguatan nilai-nilai keagamaan, kepedulian sosial, dan perluasan jangkauan akses pendidikan bagi siswa kurang mampu.

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Sementara di sektor akademis tak luput dari bidikan. Dispendik menggandeng sejumlah perguruan tinggi seperti Universitas Trunodjoyo Madura (UTM), INSYA, hingga INSTIBA.

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Kolaborasi tersebut diarahkan pada riset keilmuan, hingga peningkatan kompetensi para guru dan tenaga kependidikan di Kota Dzikir dan Shalawat.

”Kami juga bekerja sama dengan Kejari Bangkalan, program Jaksa Mengajar rutin menyasar bangku sekolah,” ungkap Kadispendik Bangkalan Much. Musleh.

Di samping itu, instansinya juga menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Rutan Kelas II-B Bangkalan. Melalui program “Mata Bersinar” untuk memproteksi para pelajar dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

Untuk mengawal mutu dan keberlanjutan program teknis, dispendik turut berkoordinasi secara terpadu dengan instansi vertikal dan perangkat daerah.

Di antaranya Balai Bahasa, BBPMP, BBGTK, dispendukcapil, bapperida, diskominfo, dispusip, dinas KBP3A, hingga bakesbangpol.

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Editor : Hera Marylia
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