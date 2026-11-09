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Bangkalan

Pemkab Perkuat Sinergitas Antarsektor, Demi Wujudkan Kabupaten Kota Sehat

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Penulis: Hera Marylia
SATUKAN PERSEPSI: Wabup Bangkalan Moch. Fauzan Ja’far memberikan arahan saat rakor KKS di Pendopo Agung Senin (9/11). (PROKOPIM UNTUK JPRM)
SATUKAN PERSEPSI: Wabup Bangkalan Moch. Fauzan Ja’far memberikan arahan saat rakor KKS di Pendopo Agung Senin (9/11). (PROKOPIM UNTUK JPRM) 

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BANGKALAN, RadarMadura.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan menegaskan komitmennya dalam mewujudukan lingkungan yang sehat.

Itu dibuktikan dengan dilaksanakannya Rapat Koordinasi (Rakor) Kabupaten Kota Sehat (KKS) di Pendopo Agung, Senin (9/11).

Rakor yang dipimpin langsung Wakil Bupati (Wabup) Bangkalan Moch. Fauzan Ja’far tersebut melibatkan berbagai pemangku kebijakan di Kota Salak. Termasuk, lembaga vertikal yang ada di Kabupaten Bangkalan.

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Wabup Bangkalan Moch. Fauzan Ja’far mengutarakan, rakor yang dilaksanakan untuk membangun sinergitas dan memperkuat koordinasi lintas sektor.

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Khususnya dalam mewujudkan lingkungan yang sehat, bersih, nyaman, dan layak bagi masyarakat.

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”Kegiatan ini menjadi salah satu langkah Pemkab Bangkalan dalam mendorong pelaksanaan program KKS agar berjalan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Orang nomor dua di Bangkalan itu menekankan pentingnya keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mewujudkan KKS.

Sebab, KKS bukan hanya tugas dinas kesehatan (dinkes), melainkan juga dibutuhkan keterlibatan dan komitmen seluruh pihak.

”Khususnya, masyarakat Bangkalan sendiri,” kata mantan Dirut PT Sumber Daya itu.

Terdapat berbagai indikator dalam KKS. Antara lain, kehidupan masyarakat mandiri, permukiman yang layak, serta fasilitas umum, sekolah, dan pasar yang sehat.

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Editor : Hera Marylia
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