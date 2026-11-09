Bupati Lukman Pantau Normalisasi Sungai, Demi Mengurangi Risiko Banjir di Musim Hujan
BANGKALAN, RadarMadura.id – Bupati Bangkalan Lukman Hakim bukan tipikal pejabat yang hanya menyelesaikan masalah dari meja kerjanya.
Dia kerap turun langsung ke lapangan untuk memastikan setiap program yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.
Itu ditunjukkan Bupati Lukman saat memantau pelaksanaan normalisasi sungai di kawasan Kelurahan Kraton, Kecamatan Kota Bangkalan, Senin (9/11).
Orang nomor satu di Bangkalan tersebut berjalan kaki menyusuri bantaran sungai untuk memastikan pelaksanaan normalisasi saluran terlaksana dengan baik.
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Lukman mengungkapkan, normalisasi drainase di wilayah perkotaan menjadi salah satu perhatian pemerintah.
Tujuannya, untuk meminimalkan risiko terjadinya banjir. Khususnya, di kawasan padat penduduk. Seperti di wilayah Kelurahan Kraton, Kecamatan Kota Bangkalan.
Selama ini, genangan yang terjadi di beberapa lokasi disebabkan sedimentasi dan endapan saluran.
Maka, satu-satunya langkah yang harus dilakukan adalah pengerukan. Sehingga, aliran air menjadi lancar dan tidak meluap ke permukiman warga.
”Kalau sedimentasi yang selama ini mengendap diangkat, maka fungsi drainase bisa lebih optimal. Sebab, dapat menampung debit air lebih banyak,” ujarnya.
Mantan Kades Katol Barat, Kecamatan Geger itu mengungkapkan, normalisasi dirainase harus dilakukan secara menyeluruh.
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