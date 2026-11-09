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Bangkalan

Bupati Lukman Pantau Normalisasi Sungai, Demi Mengurangi Risiko Banjir di Musim Hujan

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Penulis: Hera Marylia
TURUN KE LAPANGAN: Bupati Bangkalan Lukman Hakim didampingi Kepala Dinas PUPR Rizal Mardiansyah memantau saluran drainase di Kelurahan Kraton Senin (9/11). (PROKOPIM UNTUK JPRM)
TURUN KE LAPANGAN: Bupati Bangkalan Lukman Hakim didampingi Kepala Dinas PUPR Rizal Mardiansyah memantau saluran drainase di Kelurahan Kraton Senin (9/11). (PROKOPIM UNTUK JPRM)

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BANGKALAN, RadarMadura.id Bupati Bangkalan Lukman Hakim bukan tipikal pejabat yang hanya menyelesaikan masalah dari meja kerjanya.

Dia kerap turun langsung ke lapangan untuk memastikan setiap program yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

Itu ditunjukkan Bupati Lukman saat memantau pelaksanaan normalisasi sungai di kawasan Kelurahan Kraton, Kecamatan Kota Bangkalan, Senin (9/11). 

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Orang nomor satu di Bangkalan tersebut berjalan kaki menyusuri bantaran sungai untuk memastikan pelaksanaan normalisasi saluran terlaksana dengan baik.

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Lukman mengungkapkan, normalisasi drainase di wilayah perkotaan menjadi salah satu perhatian pemerintah.

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Tujuannya, untuk meminimalkan risiko terjadinya banjir. Khususnya, di kawasan padat penduduk. Seperti di wilayah Kelurahan Kraton, Kecamatan Kota Bangkalan.

Selama ini, genangan yang terjadi di beberapa lokasi disebabkan sedimentasi dan endapan saluran.

Maka, satu-satunya langkah yang harus dilakukan adalah pengerukan. Sehingga, aliran air menjadi lancar dan tidak meluap ke permukiman warga.

DIKERUK: Pekerja mengoperasikan alat berat saat mengeruk sedimentasi sungai Senin (9/11). (PROKOPIM UNTUK JPRM)
DIKERUK: Pekerja mengoperasikan alat berat saat mengeruk sedimentasi sungai Senin (9/11). (PROKOPIM UNTUK JPRM)

”Kalau sedimentasi yang selama ini mengendap diangkat, maka fungsi drainase bisa lebih optimal. Sebab, dapat menampung debit air lebih banyak,” ujarnya.

Mantan Kades Katol Barat, Kecamatan Geger itu mengungkapkan, normalisasi dirainase harus dilakukan secara menyeluruh.

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Editor : Hera Marylia
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