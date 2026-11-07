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Bangkalan

Kemensos: Merawat Sejarah Lokal sebagai Pelekat Rasa Nasionalisme

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Penulis: Hera Marylia
BERI PEMAHAMAN: Direktur Pemberdayaan Potensi dan Sumber Daya Sosial Kemensos RI Dr. M. Salahuddin Yahya memberikan pemaparan pada seminar nasional pengusulan gelar pahlawan Pangeran Trunodjoyo di Aula Syaikhona Muhammad Kholil, Gedung Rektorat UTM, Sabtu (7/11). (UTM UNTUK JPRM)
BERI PEMAHAMAN: Direktur Pemberdayaan Potensi dan Sumber Daya Sosial Kemensos RI Dr. M. Salahuddin Yahya memberikan pemaparan pada seminar nasional pengusulan gelar pahlawan Pangeran Trunodjoyo di Aula Syaikhona Muhammad Kholil, Gedung Rektorat UTM, Sabtu (7/11). (UTM UNTUK JPRM)

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BANGKALAN, RadarMadura.id – Langkah pengusulan Pangeran Trunodjoyo sebagai pahlawan nasional terus digodok.

Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia menegaskan bahwa pemenuhan dokumen administrasi dan rekonstruksi sejarah menjadi kunci utama sebelum pahlawan asal Pulau Garam tersebut ditetapkan oleh Presiden RI.

Direktur Pemberdayaan Potensi dan Sumber Daya Sosial Kemensos RI Dr. M. Salahuddin Yahya mengungkapkan, pengusulan gelar pahlawan nasional harus melewati berbagai rangkaian ilmiah yang ketat.

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Salah satu syarat mutlaknya yakni penyelenggaraan forum ilmiah.

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”Kita butuh seminar itu minimal dua kali, ada seminar lokal dan seminar nasional. Sepanjang pelaksanaan kegiatan, kita menemukan bukti-bukti baru upaya rekonstruksi sejarah yang sangat mendukung,” terangnya.

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Dia menjelaskan, seluruh kelengkapan berkas dan dokumen sejarah yang didapat dari hasil rekonstruksi tersebut akan diserahkan kepada Tim Peneliti dan Pengaji Gelar Daerah (TP2GD).

Tim inilah yang nantinya menelaah secara mendalam sebelum memberikan rekomendasi secara berjenjang.

”TP2GD memberi rekomendasi berjenjang kepada bupati, kemudian gubernur, sampai ke Menteri Sosial, lalu diserahkan ke Dewan Gelar,” lanjutnya.

Proses pengusulan Pangeran Trunodjoyo sebagai pahlawan nasional kini memasuki babak krusial.

Salahuddin membeberkan, tahapan pengajuan dokumen tersebut ditargetkan rampung dan diserahkan dalam waktu dekat.

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Editor : Hera Marylia
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