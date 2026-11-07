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Bangkalan

64 Peserta Pelatihan Vokasi Ikuti Uji Kompetensi

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Penulis: Amin Bashiri
LATIH SKILL: Sejumlah peserta mengikuti uji kompetensi di kantor Disperinaker Bangkalan, Kamis (5/11).
LATIH SKILL: Sejumlah peserta mengikuti uji kompetensi di kantor Disperinaker Bangkalan, Kamis (5/11).

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BANGKALAN, RadarMadura.id – Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Bangkalan masih berada di angka 5,31 persen.

Meski turun 0,04 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,35 persen, persoalan penyerapan tenaga kerja masih menjadi pekerjaan rumah.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten (pemkab) ialah meningkatkan keterampilan pencari kerja melalui pelatihan vokasi.

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Sebanyak 64 peserta Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) Batch 5 Tahun 2026 mengikuti uji kompetensi, Kamis (5/11). Mereka telah menuntaskan pelatihan selama 26 hari kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Bangkalan.

Program tersebut diselenggarakan pemkab melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Bangkalan.

Pelatihan itu bekerja sama dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Sidoarjo. Pelatihan ditutup sehari sebelum pelaksanaan uji kompetensi, Rabu (4/11).

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Kepala Disperinaker Bangkalan Jemmi Tria Sukmana menjelaskan, peserta terbagi dalam empat kejuruan. Masing-masing desain grafis, kreator konten, menjahit, dan teknisi AC residential. Setiap kejuruan diikuti 16 peserta dari lulusan SMA, SMK, atau sederajat.

Selama pelatihan, peserta mendapat materi teori dan praktik sebanyak 260 JP. Pembelajaran mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

 Peserta juga dibekali pengetahuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta etos kerja.

”Dalam uji kompetensi ini, kami bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BPVP Sidoarjo. Peserta dinilai berdasarkan skema keahlian masing-masing,” terang Jemmi, Kamis (5/11).

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Editor : Amin Bashiri
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