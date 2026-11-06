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Bangkalan

Berujung Saling Lapor, Figar Fadlillah Lapor Balik atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

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Penulis: Hera Marylia
LAPOR BALIK: Para pengikut terlapor Figar Fadlillah mendatangi Polres Bangkalan, Rabu (4/11). (ZEINAL ABIDIN/JPRM)
LAPOR BALIK: Para pengikut terlapor Figar Fadlillah mendatangi Polres Bangkalan, Rabu (4/11). (ZEINAL ABIDIN/JPRM)

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BANGKALAN, RadarMadura.id – Terlapor kasus dugaan penipuan berkedok keyakinan Figar Fadlillah (FF) tidak tinggal diam dalam menghadapi kasus hukum yang sedang dihadapi. Dia melaporkan balik Halimi atas dugaan pencemaran nama baik.

Kuasa hukum Figar Fadlillah, Bahtiar Pradinata, menyatakan, pernyataan Halimi menyebut kliennya menyebarkan ajaran sesat di media massa tidak benar.

Klien merasa tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan terhadap dirinya.

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Bahtiar juga menegaskan, kliennya tidak pernah ikut dalam perkumpulan yang dilaksanakan almarhum orang tua dan kakaknya.

Yaitu, Ahmad Subaidi dan Gus Yayak. Sementara kasus yang dilaporkan Halimi terjadi selama terlapor bersinggungan langsung dengan kedua almarhum.

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“Suatu perbuatan seseorang yang sudah meninggal tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada ahli warisnya,” sambungnya.

Oleh sebab itu, pihaknya mengambil sikap dengan cara melaporkan Halimi atas dugaan pencemaran nama baik.

Bahtiar menyebutkan, isu keagamaan sangat sensitif di Madura, khususnya di Kabupaten Bangkalan yang dikenal dengan Kota Dzikir dan Salawat.

“Jangan sampai pernyataan terlapor menyudutkan klien kami,” katanya.

Soleh, salah seorang pengikut atau jemaah Figar Fadlillah menyampaikan, tidak ada kegiatan yang melenceng ataupun sesat yang dilakukan selama ini.

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Editor : Hera Marylia
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