Empat Saksi Diperiksa, Dalam Kasus Dugaan Penipuan Berkedok Keyakinan

BANGKALAN, RadarMadura.id – Empat saksi dihadirkan ke Mapolres Bangkalan dalam perkara dugaan penipuan berkedok agama.

Pemeriksaan itu dilakukan setelah polisi menaikkan status perkara ke tahap penyidikan.

Kuasa hukum korban, Jailani Muhtadi, mengatakan, selain Halimi selaku korban, ada empat saksi yang diperiksa.

Advertisement Di antaranya pria berinsial AR, RS, dan juga LF. Pekan lalu mereka juga dimintai keterangan pada saat pemeriksaan awal.

”Setelah berkas naik sidik empat orang saksi dimintai keterangan,” katanya.

Dia menyampaikan, keterangan yang disampaikan para saksi pada pemeriksaan kali ini lebih detail dibandingkan sebelumnya.

Advertisement Bahkan, disertakan dengan bukti-bukti. "Misalnya seperti chat, transfer, dan bukti rekaman,” ucapnya.

Dijelaskan, beberapa bukti yang disampaikan kepada polisi antara lain bukti chat yang menerangkan beberapa fakta dalam perkara tersebut.

Misalnya, berkaitan dengan terlapor Figar Fadlillah yang mengaku sebagai Imam Mahdi, lalu bukti yang melarang para pengikutnya untuk tidak menyebarluaskan ajaran tersebut.

”Ada beberapa bukti yang disampaikan kepada penyidik untuk memperkuat keterangan saksi,” katanya.